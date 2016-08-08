Белград, 8 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, находящийся в техническом мандате, передал спикеру парламента Майе Гойкович предложения по программе и новому составу правительства. Об этом он сообщил 8 августа на пресс-конференции в Белграде, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Medija Centar Beograd Александр Вучич (справа)

Как отметил Вучич, предложенный им состав кабинета должен стать «правительством прогресса и процветания». В состав нового правительства предложено включить восемь новых имён, шесть прежних министров остались без должности. При этом костяк предыдущего правительства, по словам Вучича, сохранён.

Обсуждение нового Кабинета министров в Скупщине начнётся днём 9 августа. На заседании премьер-министр намерен зачитать программу правительства, которая, по его словам, содержит более 400 страниц. Ожидается, что голосование депутатов состоится ближе к концу недели.

Известно, что в новом кабинете будут четыре вице-премьера и три министра без портфеля. По информации белградской газеты «Политика», должность первого вице-премьера и министра иностранных дел сохранит Ивица Дачич. На посты вице-премьеров предложены министр внутренних дел Небойша Стефанович, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зоран Михайлович и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

Пост министра обороны сохраняет Зоран Джорджевич, министра финансов — Душан Вуйович, министра энергетики — Александр Антич, министра труда, соцзащиты и по вопросам ветеранов — Александр Вулин. На пост министра экономики выдвинут Горан Кнежевич, министра юстиции — Нела Кубурович, министра здравоохранения — Златибор Лончар, министра образования, науки и технологического развития — Младен Шарчевич, министра культуры — Владан Вукославлевич.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Томислав Николич в мае вручил мандат на формирование нового правительства лидеру Сербской прогрессивной партии Александру Вучичу, коалиция «Сербия побеждает» во главе с которым одержала победу на внеочередных парламентских выборах, получив 48,25% голосов или 131 мандат в 250-местном парламенте.

Задержка с формированием нового правительства стала поводом для критики со стороны оппозиции в адрес Вучича, чей кабинет уже полгода пребывает в техническом мандате. Премьер-министр несколько раз объявлял новую дату назначения Кабмина, однако вопрос откладывался. В конце июня Вучич был вынужден отменить запланированные визиты в Брюссель и Нью-Йорк, так как, по сведениям сербских СМИ, представители Евросоюза дали понять, что хотят видеть его уже в качестве главы нового правительства, а не в техническом мандате.

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