Атланта, США, 8 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Американская авиакомпания Delta AirLines частично сняла запрет на вылет своих самолетов после многочасовой задержки из-за серьезного сбоя компьютерной системы. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

skeeze Самолет компании Delta AirLines

«Запрет на вылеты Delta AirLines снят, вылеты частично восстанавливаются», — сказано в заявлении компании. При этом отмечается, что отмены и задержки рейсов пока будут продолжаться.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в компьютерной системе Delta AirLines произошел серьезный сбой. Причиной его стало отключение электроэнергии в американском городе Атланта (штат Джорджия), где находится штаб-квартира авиакомпании. В итоге сбой в центральной системе отразился на операциях авиакомпании по всему миру, что привело к задержкам и отменам рейсов.

Своим клиентам авиакомпания рекомендует проверить статус своего рейса до отправки в аэропорт. Что касается всех самолетов Delta AirLines, находящихся в воздухе, то с ними все в порядке, уверяет авиаперевозчик.