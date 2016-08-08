Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Организаторы летней Олимпиады-2016 извинились за использование в ходе награждения китайских спортсменов флагов КНР с неверной символикой, сообщает South China Morning Post.

pixabay.com Флаг КНР

Граждане КНР, наблюдавшие за церемониями награждения медалисток по стрельбе Ду Ли и И Сылин, а также чемпионки в этом виде спорта Чжан Мэнсюэ, заметили, что на используемых в ходе них китайских флагах четыре золотые звезды из пяти расположены под неправильным углом. Звезды должны указывать своими вершинами на пятую большую звезду в верхнем углу полотнища. На поднимаемых на церемонии флагах звезды располагались параллельно друг другу.

Китайские болельщики сочли этот факт оскорбительным и направили организаторам сотни претензий. Генконсульство КНР потребовало от оргкомитета летних Олимпийских игр 2016 года исправить неверное расположение звезд на флагах Китая, закупленных для церемоний Олимпиады.