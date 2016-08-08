Великий Новгород, 8 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. «Принято решение приостановить работу лагеря. Все дети уже утром сегодня оттуда организованно вывезены в Великий Новгород», — заявил сегодня, 8 августа, губернатор Новгородской области Сергей Митин, комментируя журналистам ситуацию с массовым отравлением детей в лагере «Олимпиец» в Окуловском районе.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Доктор в пионерском лагере

По словам главы региона, по этому лагерю уже были замечания в результате проверки, организованной в области по его указу после карельской трагедии на Сямозере. «Уже тогда были замечания по работе пищеблока, по медицинским документам его сотрудников, и другим направлениям деятельности. По-видимому, эти замечания так и не были устранены», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером воскресенья, 7 августа, 21 ребёнок в лагере «Олимпиец» пожаловался на плохое самочувствие. Были госпитализированы 13 человек — девять доставлены в инфекционное отделение Боровичской ЦРБ, ещё четверо — в Новгородскую областную инфекционную больницу. Региональное следственное управление СКР начало доследственную проверку.