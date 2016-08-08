Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Более 7,6 млн рублей направят ростовские власти из городской казны на благоустройство сквера имени Оганова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок, выровнять рельеф и выложить территорию плиткой будет стоить 6,7 млн рублей, установить скамейки и урны — 900 тыс. рублей.

Борис Кустодиев. У входа в парк. Усадьба Купавиной. 1915

Подать заявку на участие в электронном аукционе потенциальные исполнители могут до 24 августа. Локальная смета составлена, также известны сроки поставки товара или завершения работы — 60 календарных дней с даты заключения контракта. Итоги подведет управление благоустройства Октябрьского района донской столицы.

Напомним, что это уже не первая госзакупка, касающаяся благоустройства областного центра. Так, должны преобразиться Пушкинская улица и площадь Гагарина. Оба объекта потянут более 25 млн рублей из городского бюджета.

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