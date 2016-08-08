Улан-Удэ, 8 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум. На берегу озера Байкал рядом с поселком Усть-Баргузин разыгралась трагедия. Местный житель зарезал молодого человека, который спас его тонущую жену. Об этом сегодня, 8 августа, сообщают «Вести».

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Сообщается, что 6 августа 51-летний местный житель и его жена отдыхали на берегу озера Байкал. Они активно распивали спиртные напитки. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения они полезли купаться. В какой-то момент женщина начала тонуть и звать на помощь.

Неподалеку отдыхала компания молодых людей, которая услышала крики утопающей. Отдыхающие бросились на помощь и вытащили из воды местного жителя и его утопающую супругу.

Однако, местный житель стал проявлять агрессию. Он начал кричать, ругаться и толкать своих спасителей. Через какое-то время он побежал к своим вещам на берегу. В этот момент молодые люди приводили пьяную женщину в чувство. В этот момент муж налетел на них с ножом.

Молодые люди пытались успокоить агрессора, но в ходе столкновения он успел ранить одного человека в бедро, а второго в область подбородка. В итоге агрессора все же удалось скрутить.

Молодого человека, раненного в бедро спешно доставили в участковую больницу. У него оказалась перерезана бедренная артерия. Несмотря на усилия врачей через некоторое время 27-летний пострадавший скончался от сильной кровопотери.

51-летний местный житель был задержан полицией. Стражей порядка он уверял, что отбивался от агрессивно настроенной компании молодежи и был вынужден применить нож для самообороны. Но эта версия полицейских не убедила, так как есть множество свидетелей его неадекватного поведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.