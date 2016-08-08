Баку, 8 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Россия и Азербайджан могут увеличить объёмы товарооборота. Об этом 8 августа в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, причинами спада являются «кризисные явления в мировой экономике и наших экономиках, падение цен на наши традиционные экспортные товары, известные проблемы в этой связи с курсовыми разницами».

«И очень своевременно нам будет поговорить сегодня об этом, поискать пути решения этих вопросов», — сказал Путин.

При этом президент отметил хорошую базу для выхода из кризиса в торговле между странами: «Физические объемы мы все-таки сохраняем, но, конечно, у нас есть перспективные хорошие проекты, причем не только в энергетике, но и других отраслях».

Путин рассказал, что около 600 российских компаний работают в Азербайджане, а прямые инвестиции составляют около 1,5 миллиарда долларов: «У нас продолжается сотрудничество на Каспии, в том числе и военное сотрудничество».

Глава государства также отметил, что сотрудничество «не на бумаге, а на деле приобрело характер стратегического партнерства, что очень важно для диверсификации отношений».

Напомним, президент РФ находится в Баку с официальным визитом. 9 августа он встретится в Санкт-Петербурге с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.