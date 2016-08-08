Ярославль, 8 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 6 августа ярославский футбольный клуб «Шинник» в очередном туре первенства ФНЛ на своем поле одержал победу со счетом 4:0 над командой «Спартак-2» из Москвы. Как сообщало ранее ИА REGNUM, он мог пройти без зрителей. Об этом руководство ФНЛ просила мэрия Ярославля. Причина — отсутствие средств у ярославского футбольного клуба на оплату работы на стадионе бригад скорой медицинской помощи и пожарной охраны, без которых по регламенту ФНЛ матчи проводить нельзя. Средства на это удалось найти благодаря руководителю областного исполкома партии «Родина» Андрею Воробьеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском футбольном клубе.

фото сайта shinnik.com

«Поклонники команды, футболисты, представители клуба и спортивной базы «Белкино» вынуждены были в последнее время неоднократно «бить тревогу»: накануне ответственных матчей команда не всегда имела финансовые возможности для осуществления полноценной подготовки к ним. В этой ситуации руководство клуба считает себя обязанным выразить искреннюю благодарность всем, кто помогает сохранять «Шинник» и ярославскую футбольную школу», — говорится в официальном сообщении клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФК «Шинник» уже несколько лет находится на грани финансовой катастрофы. Перед началом чемпионата клуб мог остаться без лицензии из-за больших долгов. В июле на один из перелетов команды средства нашли сами болельщики. На этот раз помогли политики. Но кто будет спасать «Шинник» когда выборы закончатся?

Впрочем, сам Воробьев отмечает, что помощь клубу не ограничится только предвыборной ситуацией.

«Нами уже разработана комплексная программа возрождения футбольного клуба «Шинник». Она была написана еще год назад, но, к сожалению, прежнее руководство области дважды ее отвергало. Сейчас во власти Ярославской области большие перемены — будем надеяться, что теперь ситуация изменится», — сказал Андрей Воробьев.