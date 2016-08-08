Берлин, 8 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Ули Хёнесс хочет снова возглавить немецкий футбольный клуб «Бавария», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. 64-летний специалист подаст свою кандидатуру на пост президента чемпиона Германии, говорится на официальном сайте ФК «Баварии».

Alexas Fotos Мяч футбольного клуба «Бавария»

Выборы должны состояться на генеральном собрании клуба в ноябре этого года. Действующий президент Карл Хопфнер отказался участвовать в гонке.

Бывший профессиональный футболист Хёнесс стоял у руля «Баварии» с 27 ноября 2009 года. До этого три десятилетия он являлся менеджером команды. В марте 2014 года специалист сложил свои полномочия и был заточен в Ландсбергскую тюрьму из-за неуплаты налогов.