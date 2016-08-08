Сыктывкар, 8 августа, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Об нынешнем экономическом состоянии Печорского судостроительного завода рассказали врио главы Ком Сергею Гапликову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Брейгель Ян Старший. Береговой пейзаж с лодками и паромами. ок 1605

Как отметил главный инженер АО «ПСЗ» Сергей Лосевский, в настоящее время предприятие работает стабильно, выполняются заказы на ремонт судов. С 1 июня 2015 года отремонтировано 19 судов, продолжается ремонт двух судов, ещё по двум ведётся подготовительная работа, составляется проектно-сметная документация и согласуются регламенты. Количество сотрудников — 30 человек, но при необходимости персонал может быть увеличен.

Сергей Лосевский посетовал на сложности, с которыми столкнулось предприятие в процессе переоформления прав пользования затоном «Печора», а также на незаконное использование акватории и части прибрежной полосы, находящихся в пользовании АО «ПСЗ», сторонними организациями. В частности, погрузо-разгрузочная деятельность и размещение на межнавигационный отстой судов третьих лиц без согласования с заводом нарушают технологические процессы, создают угрозу жизни и здоровью людей.

Сергей Гапликов поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Роману Полшведкину разобраться в ситуации и оказать максимальное содействие в решении указанных проблем.

Глава региона поинтересовался, располагает ли Печорский завод мощностями для производства дноуглубительных судов. Руководство предприятия заверило, что это выполнимая задача при наличии соответствующего проекта. Также завод имеет все возможности для строительства понтонных переправ и паромов, что позволит не только обеспечить предприятие дополнительными заказами, но и решить проблему с ненадёжными поставщиками.

Сергей Гапликов поручил министру промышленности, транспорта и энергетики Николаю Герасимову рассмотреть возможности Печорского судостроительного завода при заказе паромов и понтонных переправ для нужд республики.