Рим, 8 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. С начала санкций ЕС в отношении России и ответного российского эмбарго Италия потеряла в экспорте почти 7,5 млрд евро. Санкции и ответное эмбарго свели к минимуму экспорт итальянских продуктов, убытки, по подсчетам ассоциации сельхозпроизводителей «Колдиретти», составляют почти 600 млн евро в продовольственном секторе, что отбрасывает развитие сектора в плане экспорта на десять лет назад.

Карл Брюллов. Итальянский полдень (Итальянка, снимающая виноград)(фрагмент). 1827

Продовольственный сектор — это единственный сектор, по которому ударило непосредственно эмбарго России, но запрет доступа к этим продуктам также вызывал напряженность в других секторах, от моды до автомобилей, где итальянское присутствие в России было традиционно сильным. Только в секторе текстиля, одежды, аксессуаров и кожи потери за два года составили 2 млрд евро, экспорт машин сократился на 1,2 млрд евро.

По оценкам «Колдиретти» в течение двух лет эмбарго и санкций у российских границ были «отвергнуты» 39,4 млн килограммов итальянских яблок, особенно сорта Granny Smith, 29,5 млн килограммов столового винограда, 29,9 млн килограммов киви, 2,8 млн килограммов сыра Пармезан и Грана Падано, 14,2 млн килограммов персиков и нектаринов и 85 тысяч окороков Пармской ветчины.

«В который раз продовольственный сектор стал разменной монетой в международных переговорах без какого-либо рассмотрения тяжелых последствий, связанных с экономическим сектором, занятостью населения и влияния на окружающую среду», — заявил президент ассоциации Роберто Монкалво. Он также выразил озабоченность тем, что прекращение импорта фруктов, овощей, мяса и сыров из Италии также привело к настоящему буму в России местного производства поддельных продуктов, якобы итальянских сыров и колбас, включая местный «пармезан» и «моцареллу», которые ни имеют ничего общего с итальянскими традициями и технологиями производства.

Напомним, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине. Сначала ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики. Россия была вынуждена принять ответные меры и ввела эмбарго на поставки товаров из тех стран, которые ввели санкции. С тех пор санкции Запада и российские контрсанкции регулярно продлеваются.