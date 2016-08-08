Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Общая сумма заявок на увеличение бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год превысила 100 миллиардов рублей. Об этом на «нулевых» чтениях бюджета сегодня, 8 августа, сообщил глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Чиновник подчеркнул, что пока неизвестно, в каком объеме эти заявки будут удовлетворены. По словам Корабельникова, в основном дополнительных средств требуют комитеты по строительству, по развитию транспортной инфраструктуры, по энергетике, речь чаще всего идет об адресно-инвестиционной программе.

«Большие заявки на строительство социальных объектов, дошкольные учреждения, школ, поликлиник, объектов культуры и спорта. В каждом конкретном случае будем принимать решение в зависимости от нуждаемости», — сказал Корабельников.

Вместе с тем он убежден, что и по расходам, и по доходам бюджет Санкт-Петербурга в 2017 году однозначно будет больше показателей текущего года. «Это нам позволяет экономическая ситуация, которая сейчас нас радует с точки зрения основных тенденций развития. Думаю, мы разумно подойдем к процессу и, если будут какие-то интересные, знаковые для города проекты, то пойдем и на существенное увеличение», — заявил Корабельников.

Он добавил, что в заявках на увеличение финансирования фигурируют и объекты строительства метрополитена — по Фрунзенскому радиусу и Красносельско-Калининской линии. «Метро есть в заявках на увеличение ассигнований, будем смотреть на возможности бюджета, понимая важность, будем, конечно, стараться увеличивать», — сообщил Корабельников корреспонденту ИА REGNUM.

Кроме того, финансирование некоторых крупных объектов, в том числе, реконструкции Тучкова моста, предполагается передвинуть с 2018 и 2019 годов на 2017 год. «Мы видим необходимость более динамичного проведения работ», — заметил Алексей Корабельников. Добавим, ранее стало известно, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры запросил дополнительные 7 млрд рублей на текущий ремонт дорог.

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Напомним, основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год с учетом корректировки составляют: доходы — 447 млрд 867 млн рублей, расходы — 506 млрд 476 млн рублей, дефицит бюджета — 58 млрд 609 млн рублей.

Планируемые доходы городской казны в 2017 году — 488 млрд рублей, расходы — 526,6 млрд рублей, дефицит бюджета — 38,6 млрд. рублей. Предполагается, что расходы на образование составят 25%, здравоохранение — 16%, социальную политику — 13%, жилищно-коммунальное хозяйство — 11%.