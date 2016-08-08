Рим, 8 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. «Что же на самом деле происходит в эти первые дни августа? Италия ставит на службу НАТО и монархии, в основе которой лежит доллар, базу Сигонелла на Сицилии, чтобы бомбить Ливию, — пишет на страницах газеты Il Fattoquotidiano журналист Диего Фузаро. — База Сигонелла имеет важное значение в нашей истории. Не только потому, что она является одной из более чем ста американских военных баз, расположенных на территории нашей страны сегодня; почти семьдесят лет спустя после свержения нацифашизма и почти тридцати лет после падения Берлинской стены: кто настолько наивен, чтобы думать, что это настоящая свободная и суверенная демократия, где территория страны занята военными базами другой иностранной державы?»

U.S. N Военная база НАТО Сигонелла

Сицилийская база Сигонелла вошла в историю после дипломатического инцидента, известного как «кризис Сигонеллы,» который произошел в Италии в октябре 1985 года, когда, впервые после 1945 года, итальянцы и американцы оказались по разные стороны баррикад (речь идет о событиях 10 и 11 октября 1985 года, когда карабинеры хотели арестовать группу палестинских террористов рядом с американской базой Сигонелла. Террористы захватили итальянский круизный корабль «Ахилл Лауро» и убили одного из заложников, коим оказался американский еврей. Для американцев поймать убийцу их соотечественника имело символическое и практическое значение. Но, в конце концов, итальянские военные, не прибегая к оружию, но благодаря националистической гордости и международному праву одержали победу над своими соперниками — прим. ИА REGNUM ).

По мнению итальянского журналиста, это был, наверное, последний момент национальной гордости, благодаря правительству Беттино Кракси, конечно, коррумпированному, но менее неприличному и непристойному, чем те, которые придут управлять Италией позже, в последний раз Италия имела мужество сказать «нет», не «поддерживать по-рабски преступления в звездочку и полоску».

«После этой даты, почти во всех преступлениях США есть и Италия, от Сербии в 1999 году (Д'Алема) до Ливии в 2011 (Берлускони). Преступления, которые, конечно, всегда преподносятся как «экспорт демократии», «гуманитарные интервенции», «миссии по поддержанию мира» и так далее. Ложь на лжи, зверства в зверствах», — пишет Фузаро.

В конце статьи автор приходит к двум кратким заключениям:

1) В ответ на терроризм возникают террористические методы (идеологически они объясняются как легитимные). Империализм прекращает думать о себе как таковом и освящает себя как «превентивная война», начинаются «этические бомбардировки», «миссии мира» и так далее. А бомбят и уничтожают ведь женщин, детей и гражданское население, но это имеет мало значения для западного сознания, которое выбрало путь «бесконечной справедливости» (Буш).

2) На сегодняшний день Италия не подверглась нападению. Но если встанет на сторону тех, кто бомбит Ливию, что за этим последует? «Мы уверены, что с такой политикой Италия не окажется под прицелом?» — выражает свои сомнения автор и дает ответ: они говорят, что хотят вести борьбу с терроризмом: правда заключается в том, что они ему помогают.