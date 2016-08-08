Астрахань, 8 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Астраханской области определены победители заключительного этапа международного конкурса «Ключи от неба». Ими стали российские зенитчики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства обороны РФ 8 августа, накануне за финалом смогли наблюдать более 500 человек.

jilkin.ru Зенитные ракетные системы С-300ПС и С-300ПМ «Фаворит»

jilkin.ru Зенитные ракетно-пусковые комплексы «Панцирь-С»

jilkin.ru Наблюдетель из Сербии

jilkin.ru Стрельба по мишеням

Мероприятие такого масштаба военный полигон Ашулук принимал впервые в своей истории. Состязания проходили в 42-ом учебном центре боевой подготовки зенитно-ракетных войск.

jilkin.ru Взмывают ввысь

Заключительный этап состязаний зенитчиков стартовал неделю назад и был разделён на шесть этапов: соревнование водителей, заряжание пусковой установки, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом ЗРС С-300, имитация пусков по реальным истребителям, выполняющим роль «противника» и отражение удара воздушного противника с боевыми пусками по ракетам-мишеням.

jilkin.ru Точный удар

jilkin.ru Международные наблюдатели

Команды России, Казахстана, Белоруссии и Китая выступали в составе боевых расчетов по 17 человек на российских зенитных ракетных системах С-300ПС и С-300ПМ «Фаворит». Своих наблюдателей в Ашулук прислали Венесуэла, Сербия, Пакистан, Индия, Бахрейн, Египет и Китай.

jilkin.ru Наблюдатель

Зрители и гости полигона впервые имели возможность увидеть в астраханском небе воздушные «бои» между истребителями МиГ-29, боевые пуски ракет ЗРС С-300 и стрельбы зенитных ракетно-пусковых комплексов «Панцирь-С» по воздушным и наземным мишеням, пуски управляемых ракет управляемой авиации Миг-29 и бомбометание самолётов Ту-22МЗ, Су-34 по наземным целям. На смотровой площадке «Ясень» была также впервые для широкой публики развёрнута выставка современной техники и вооружений.

jilkin.ru Удар воздушного противника

jilkin.ru Истребители в воздухе

На заключительном этапе международного конкурса «Ключи от неба» боевые расчеты команд участников провели противовоздушный бой по воздушным целям с пусками зенитных управляемых ракет (ЗУР) по ракетам-мишеням «Армавир» и «Кабан», имитирующим аэродинамические и баллистические цели. Удар воздушного противника будет единым для всех команд. Ведение противовоздушного боя для одной страны-участника проводился только один раз.

jilkin.ru Стрельба по мишеням

jilkin.ru Зенитные комплексы

По результатам предыдущих этапов уверенно лидировала российская команда. Она и стала победительницей конкурса.

jilkin.ru Пуск ракеты

Как сообщил главком ВКС генерал-полковник Виктор Болдырев, международный конкурс «Ключи от неба» пройдет в астраханских степях и в следующем году, программа военных соревнований будет усложняться.

Добавим, международный конкурс «Ключи от неба» впервые проходит на полигоне «Ашулук» в Астраханской области с 31 июля по 7 августа в рамках Армейских международных игр-2016.