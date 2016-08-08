Рига, 8 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В первые пять месяцев 2016 года объемы латвийского экспорта и импорта по-прежнему были меньше, чем в Литве и Эстонии, а самый большой дефицит торгового баланса среди стран Прибалтики был у Литвы, сообщает BNS.

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Так, за первые пять месяцев 2016 года Латвия экспортировала товаров на 4,01 млрд евро, Литва — на 8,882 млрд евро, Эстония — на 4,846 млрд евро. Латвия экспортировала в другие страны ЕС 74% общего объема экспорта, Литва — 62%, Эстония — 75%.

Латвия экспортировала в Литву 18%, а в Эстонию — 13% общего объема экспорта; Литва экспортировала в Латвию 10%, в Эстонию — 5% общего объема экспорта; Эстония экспортировала в Латвию 9%, в Литву — 6% общего объема экспорта.

За первые пять месяцев 2016 года Латвия импортировала товаров на 4,781 млрд евро, Литва — на 9,774 млрд евро, Эстония — на 5,587 млрд евро. В том числе из других стран ЕС Латвия ввезла 77%, Литва — 71%, Эстония — 84% общего объема импорта.

Из Литвы Латвия импортировала 17%, из Эстонии — 8% общего объема импорта. Литва ввезла из Латвии 8%, из Эстонии — 3% общего объема импорта; Эстония из Латвии и Литвы — по 9% общего объема импорта.

Баланс внешней торговли за первые пять месяцев 2016 года у всех трех стран Прибалтики был отрицательным: у Латвии — 770 млн евро, у Литвы — 892,2 млн евро, у Эстонии — 741,4 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за пять первых месяцев 2016 года экспорт латвийских товаров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшился на 3,5% до 4,011 млрд евро, а импорт в Латвию — на 5,6% до 4,781 млрд евро.

В торговле с третьими странами важнейшим партнером была Россия, доля которой в общем объеме экспорта в мае составила 6,7%, в импорте — 6,2%.