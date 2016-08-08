Симферополь, 8 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Крыму Алуштинский городской суд признал виновным в халатности фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи Ялтинской станции экстренной медицинской помощи. Из-за его отказа отправить бригаду на вызов умер человек. Суд назначил подсудимому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского Следственного комитета.

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«2 января 2016 года подсудимый, находясь на суточном дежурстве, по телефону принял вызов от гражданки, которая сообщила об обнаружении в подъезде своего дома мужчины, который стонал и находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в Следкоме. — Получив данное сообщение, фельдшер без каких-либо уважительных причин, в нарушение закона, выездную бригаду скорой медицинской помощи к пострадавшему не направил, а посоветовал звонившей обратиться в иной орган, чем оставил больного, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, без помощи».

Из-за того, что мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь, он скончался. Приехавшая по повторному вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины, вызванную общим переохлаждением организма.

Ранее в Крыму врачи Симферопольской центральной районной больницы отказали в медпомощи тяжелобольной пациентке, доставленной «скорой помощью». Женщину направили в участковую больницу, где она и скончалась.

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