Киев, 8 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Власти Донецкой народной республики не вели переговоров, касающихся обмена пленными, с депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко, сообщает 8 августа пресс-служба уполномоченного по правам человека в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам омбудсмена Дарьи Морозовой, Савченко «официально не уполномочена вести переговоры по обмену пленными», никаких переговоров с ней не проводилось, сообщают РИА «Новости».

Пленные украинские военнослужащие могут быть обменены по принципу «два на два», об этом ранее заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко после завершения митинга у стен президентской администрации в Киеве.

При этом Савченко пояснила, что от главы государства сейчас требуются быстрые действия по обмену пленными.

«Это должен президент сделать своим указом, а не ждать судов, потому что это еще продлится полгода, а через полгода будет неактуальным», — цитирует Савченко «Украинская правда».

Депутат добавила, что намерена лично встретиться с Петром Порошенко, чтобы призвать его к беседе с матерями украинских военнопленных .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около ста человек вышли на митинг в Киеве, требуя от властей ускорения процедуры возврата домой украинских военнопленных.