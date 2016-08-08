Тбилиси, 8 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. За 7 месяцев текущего года из Грузии экспортировано 23 932 067 бутылок вина емкостью по 0,75 л., что на 42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным Национального агентства вина Грузии, экспорт вина осуществлен в 44 страны мира. В денежном выражении объем экспорта составил $55,3 млн, что на 16% выше показателя за семь месяцев 2015 года.

Extrek Грузия: винное производство

По темпам роста экспорта грузинского вина лидирует Китай, куда в январе-июле 2016 года было поставлено на 152% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место занимает Белоруссия — 122%, третье — Украина — 72%, четвертое — Россия — 50%.

По объемам экспорта бесспорным лидером является Россия, куда было поставлено 12 748 273 бутылок грузинского вина. Украина на втором месте (2 595 947 бутылок), Казахстан — на третьем (1 924 046 бутылок).

Наибольшим спросом среди вин пользуется Киндзмараули (3 210 280 бут.), далее следуют «Мукузани» (1 230 522 бут.), «Цинандали» (1 016 107 бут.), «Ахашени» (518 170 бут.) и «Хванчкара» (169 371 бут.).

Кроме того, в 16 стран экспортировано 4 303 645 бутылок бренди, что на 32% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Общая стоимость экспортированной продукции составила $9,9 млн, что на 11% превышает показатель за 7 месяцев 2015 года.

Общий доход от экспорта вина и виноматериалов, бренди, чачи и розливных бренди и спиртов составил $92,3 млн. В январе-июле прошлого года этот показатель достигал $70,7 млн.