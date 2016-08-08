Баку, 8 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджан), сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

«По приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президент РФ прибыл в Баку для участия в первой трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Ирана и России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 8 августа запланирована встреча президента РФ с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и с президентом Ирана Хасаном Рухани. Это будет первая трёхсторонняя встреча лидеров 3-х государств.

Кроме того, Путин также проведет отдельные двусторонние переговоры с президентами Азербайджана и Ирана.

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