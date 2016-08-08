Новосибирск, 8 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Сведения о поступлении средств на счета кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам опубликованы на сайте избирательной комиссии Новосибирской области.

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На одномандатном избирательном округе №135 наибольшее материальное обеспечение у кандидата от «Единой России» Андрея Каличинко — на его счету числится 3,7 млн рублей. Из них более 2 млн рублей уже потрачены. У кандидата от КПРФ Андрея Жирнова — 110 тысяч рублей и почти все они уже израсходованы. 89 тысяч из 111,6 тысяч рублей потрачены со счета кандидата от ЛДПР Натальи Красовской.

На 136 избирательном округе самым «обеспеченным» является кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев — у него на спецсчете числится 2,2 млн рублей, почти вся сумма пущена на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На втором месте по количеству поступивших средств у кандидата от КПРФ Рената Сулейманова — 280 тысяч рублей, из которых потрачено чуть меньше половины. На третьем месте — кандидат от «Родины» Павел Пятницкий с суммой в 270 тысяч рублей.

Финансовые привилегии на 137 избирательном округе выглядят следующим образом: 1 млн рублей числиться на счете у кандидата от «Справедливой России» Данила Иванова, 137,2 тысячи рублей — у Олега Суворова (ЛДПР) и 60 тысяч — у Евгения Логинова (который заявлялся как самовыдвиженец, но из-за того, что не предоставил подписи избирателей, выбыл из гонки).

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Округ №138: Виктор Игнатов («Единая Россия») — 800 тысяч рублей, Дмитрий Голованев (ЛДПР) — 183 тысячи рублей и 77 тысяч рублей — у Дмитрия Лукашева («Родина»).

При этом, у большинства кандидатов от Новосибирской области в графе «Поступило средств» стоят пока что нули.

Если же рассматривать поступление средств на счета кандидатов по партиям, то среди новосибирских региональных политобъединений лидирует партия власти — на счету 31,2 млн рублей, на втором месте — «Справедливая Россия» — пять млн рублей, у КПРФ — 860 тысяч рублей, ЛДПР пока в отчетах не числиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области завершен прием документов для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в Государственную думу. Из 58 кандидатов, которые выдвигались на выборы, документы для регистрации предоставили только 48 кандидатов. Ни один из самовыдвиженцев необходимые документы в избирком не предоставил.