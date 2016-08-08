Бишкек, 8 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Китайское правительство выделит 481 млн юаней (более 4,74 млрд рублей) на ремонт 49 улиц общей протяженностью 95 км в столице Киргизии. Как сообщила пресс-служба Бишкекского муниципалитета, соответствующий протокол подписали мэр города Албек Ибраимов и советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР Сунь Хэ.

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Отмечается, что реализация «Проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек» начнется в конце августа 2016 года и будет проводиться совместно с китайскими компаниями. Также китайская сторона направит в Киргизию специалистов и инженеров по дорожному строительству.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2016 году в бюджете Киргизии на ремонт и содержание автомобильных дорог предусмотрены 1 млрд 865,3 млн сомов (более 1,78 млрд рублей). Отметим, что наиболее крупными из реализуемых в настоящее время проектов по реконструкции дорог являются капитальный ремонт автотрассы «Бишкек — Аэропорт «Манас» и автотрассы «Балыкчы — Тамчы — Чолпон-Ата — Корумду» вдоль побережья озера Иссык-Куль.