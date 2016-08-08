Воронеж, 8 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Почти 20% захоронений на пяти кладбищах Воронежа являются заброшенными, за ними никто не ухаживает. К такому выводу пришли специалисты АО «Воронежское похоронное бюро» по итогам инвентаризации состояния захоронений, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь бюро Валентина Усманова.

hurk Надгробие. Сломанный крест

Инвентаризацию провели на Юго-Западном, Коминтерновском, Левобережном, Лесном и Казанском кладбищах. Самое большое число заброшенных могил 60% — обнаружено на самом старом Казанском кладбище в Железнодорожном районе.

На Коминтерновском кладбище, где традиционно хоронили военнослужащих, доля заброшенных могил составляет 35%. В ряде случаев установить, кто захоронен в могиле и к какому году относится захоронение, уже невозможно. По словам Валентины Усмановой, в заброшенном состоянии немало могил участников Великой Отечественной войны: «В этом году мы запустили проект по реставрации мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Уже восстановили захоронения полковника медицинской службы Бруна Якова Семеновича и полковника Уварова Георгия Михайловича. Планируем проводить работы по реставрации солдатских захоронений ежегодно. И приглашаем волонтеров общественных и исторических объединений для совместной реализации проекта по сохранению памяти тех, кто навсегда остался на воронежской земле».

АО «Воронежское похоронное бюро» создано как государственно-частное партнерство в рамках реформы системы ритуальных услуг, которую в Воронеже начали в прошлом году. Часть акций АО принадлежит администрации Воронежа. Партнером и инвестором выступает ООО «Городская похоронная служба».

Анонсировалось, что инвестору (его выбрали по конкурсу) предстоит вложить не менее 250 млн рублей на «благоустройство новых кладбищ и их инфраструктуры, в том числе 150 млн рублей — на создание двух новых кладбищ. Также планируется строительство в городе крематория — сейчас идет выбор места под него: вариант, предложенный городскими властями, в мае был раскритикован жителями прилегающих жилых кварталов, и мэрия приняла решение «передвинуть» место строительство чуть дальше.

На данный момент из всех кладбищ Воронежа действующее — только одно, в Масловке. Оно заполнено на 96%, и его ресурс будет исчерпан к 2018 году. На остальных кладбищах ведется лишь подзахоронение.