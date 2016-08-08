Тегеран, 8 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что $400 млн, полученные Тегераном от Вашингтона, никак не связаны с «ядерным досье», сообщает агентство Tasnim.

reynermedia Очень много долларов

Шамхани пояснил, что $400 млн поступили в Тегеран в счёт исковых требований по оплаченным военным заказам. Речь идёт о контрактах, существовавших до исламской революции 1979 года.

«То, что передача этих денежных средств совпала по времени с началом реализации соглашения по атому — чистая случайность», — сказал Шамхани.

По его словам, Ирану необходимо сделать всё возможное для возвращение в Иран замороженных в США иранских денежных авуаров. «Данная сумма — это часть средств, уплаченных по военным контрактам прежним режимом», — сказал Шамхани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа официальные представители администрации американского президента подтвердили факт перечисления $400 миллионов Ирану. Деньги, как пояснили в Вашингтоне, не были выкупом за выход из заключения четырёх граждан США или взяткой для урегулирования по «ядерному вопросу».

В Вашингтоне пояснили, что упомянутая сумма — это старый долг Вашингтона. Это первый взнос, который американская сторона должна была заплатить в качестве компенсации за несостоявшиеся оружейные сделки времён Шаха.