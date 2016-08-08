Ульяновск, 8 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. На торжественном построении на площади имени Ленина временно исполняющий полномочия замдиректора ФСИН РФ Александр Хабаров вручил собственное знамя начальнику регионального УФСИН Алексею Нецкину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.73.fsin.su Ульновскому УФСИН вручено знамя «За верность закону и присяге»

Церемония состоялась 5 августа. Открывая её, Александр Хабаров подчеркнул, что знамя олицетворяет честь, долг и традиции Управления, в чьих подразделениях трудятся 3,5 тыс. человек. Алексей Нецкин добавил, что вручение знамени символизирует высокую оценку руководством страны результатов деятельности службы, признание авторитета ее сотрудников.

«Это особый день, который будет вписан в историю уголовно-исполнительной системы Ульяновской области, — отметил Хабаров. — Знамя — это символ и реликвия, оно олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделения. Уверен, что торжественный ритуал — вручения знамени запомнится каждому сотруднику и ветерану, как одно из самых важных и ярких событий в жизни уголовно-исполнительной системы Ульяновской области».

«Именно на этом месте находился кремль, где, в этой деревянной крепости на Венце, появился первый в симбирском крае Тюремный острог. Так что система исполнения наказаний в нашем городе ведет отсчет со времени его основания и с этого самого места, — напомнил страницы истории спикер областного парламента Анатолий Бакаев.

Завершилась церемония торжественным маршем знамённой группы и парадных расчётов Управления и подразделений регионального УФСИН.

Как сообщили ИА REGNUM в ульяновском УФСИН, знамя вручается во исполнение Указа президента РФ от 14 июня 2010 года № 728 «Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов и образовательных учреждений профессионального образования» в целях упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти, сохранения и развития исторических традиций в области геральдики, повышения ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы за выполнение служебного долга».