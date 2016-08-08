Ульновскому УФСИН вручено собственное знамя «За верность закону и присяге»
Ульяновск, 8 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. На торжественном построении на площади имени Ленина временно исполняющий полномочия замдиректора ФСИН РФ Александр Хабаров вручил собственное знамя начальнику регионального УФСИН Алексею Нецкину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Церемония состоялась 5 августа. Открывая её, Александр Хабаров подчеркнул, что знамя олицетворяет честь, долг и традиции Управления, в чьих подразделениях трудятся 3,5 тыс. человек. Алексей Нецкин добавил, что вручение знамени символизирует высокую оценку руководством страны результатов деятельности службы, признание авторитета ее сотрудников.
«Это особый день, который будет вписан в историю уголовно-исполнительной системы Ульяновской области, — отметил Хабаров. — Знамя — это символ и реликвия, оно олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделения. Уверен, что торжественный ритуал — вручения знамени запомнится каждому сотруднику и ветерану, как одно из самых важных и ярких событий в жизни уголовно-исполнительной системы Ульяновской области».
«Именно на этом месте находился кремль, где, в этой деревянной крепости на Венце, появился первый в симбирском крае Тюремный острог. Так что система исполнения наказаний в нашем городе ведет отсчет со времени его основания и с этого самого места, — напомнил страницы истории спикер областного парламента Анатолий Бакаев.
Завершилась церемония торжественным маршем знамённой группы и парадных расчётов Управления и подразделений регионального УФСИН.
Как сообщили ИА REGNUM в ульяновском УФСИН, знамя вручается во исполнение Указа президента РФ от 14 июня 2010 года № 728 «Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов и образовательных учреждений профессионального образования» в целях упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти, сохранения и развития исторических традиций в области геральдики, повышения ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы за выполнение служебного долга».