Вашингтон, 8 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В 2015 году в мире проживало более 2,4 тысяч долларовых миллиардера, совокупное состояние которых составило $7,7 трлн. Об этом, как передает ВВС, говорится в отчете организации Wealth-X, которая ежегодно подсчитывает количество людей с высокими доходами.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

«Общий размер состояния миллиардеров больше, чем ВВП большинства стран мира кроме США и Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совокупный капитал мировых миллиардеров, несмотря на то, что во всем мире наблюдается кризис, вырос по сравнению с предыдущим годом на 5,4%.

Как говорится в отчете организации Wealth-X, численность миллиардеров в 2015 году больше всего увеличилась в Азии.

«Количество богачей в прошлом году выросло на 15,2% до 645 человек, а общее состояние — на 19,6% до почти $1,7 млрд», — говорится в сообщении.

Лидирующие позиции по количеству миллиардеров по-прежнему занимают Европа и Северная Америка. Так, в Европе проживает 806 человек с состоянием больше $1 млрд (совокупное состояние около $2,3 трлн), в Северной Америке — 628 миллиардеров (совокупное состояние более $2,5 трлн).

На Ближнем Востоке проживает 166 человек, которые владеют $450 млрд. Как показывает исследование, меньше всего миллиардеров живет в Океании. Общее состояние богатейших граждан в данном регионе оценивается в $70 млрд.