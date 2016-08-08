Москва, 8 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России возбудила административное дело в отношении группы компаний в составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Причина — установление одинаковых розничных цен на смартфоны Apple iPhone, сообщили в ФАС.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Расследование показало, что с начала официальных продаж в октябре 2015 года смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Помимо этого, антимонопольным ведомством было установлено совпадение цен реселлеров и на другие модели смартфонов Apple.

ФАС полагает, что такие совпадения могут являться результатом координации ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к установлению цен на российском рынке и принятию так называемых «рекомендованных» цен в качестве обязательных.

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