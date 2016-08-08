Сосновый Бор, Ленинградская область, 8 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В городе Сосновый Бор Ленинградской области 13-летний мальчик упал с железнодорожного моста на провода, находившиеся под напряжением. Погибший мог быть так называемым «зацепером», предполагает следствие.

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Трагедия произошла в 11:51 на железнодорожном мосту в районе станции «80-й километр» в Сосновом Бору на участке «Лебяжье — Калище», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «РЖД».

"Ребенок забрался на мост, но не удержался и при падении зацепил провод, получив электротравму, а также травму от падения. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка. Представители Следственного управления выехали на место», — сказали корреспонденту агентства в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Также там уточнили, что по одной из версий подросток мог быть «зацепером», то есть, поклонником экстремального и незаконного развлечения, в ходе которого молодые люди зацепляются за поезда.

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Напомним, что в начале августа похожим образом чуть было не погиб 13-летний «зацепер». Как сообщало УТ МВД России по СЗФО, мальчик забрался на электричку на станции Ириновка вместе с другом. Там он потерял равновесие и схватился за провод, после чего упал с поезда, получив ожоги и закрытую черепно-мозговую травму.

В конце июля в петербургском порту юный экстремал попал под груженый цементом вагон, в результате чего ему отрезало ступню.