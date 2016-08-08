Москва, 8 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В ходе торгов 8 августа котировки на нефть марки Brent пробили психологическую отметку в $45 за баррель, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 15:21 мск октябрьские фьючерсы выросли на 1,775% и составили $45,07 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавила 1,947% и торгуется по $42,63 за баррель.

По мнению аналитиков, на мировые цены влияет перспектива возобновления переговоров стран-членов ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в настоящее время нет предпосылок для заморозки нефтедобычи: цены «более-менее на нормальном уровне». Он отметил, что необходимость заморозки добычи может возникнуть в том случае, если цены поползут вниз.

Россия, по его словам, присоединиться к обсуждению ситуации с заморозкой, если его инициирует Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Также он анонсировал возможную встречу с министром нефти Саудовской Аравии в Алжире.