Нью-Дели, 8 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Индийские власти арестовали более одной тысячи человек, вышедших на демонстрации в индийской части Кашмира, с целью остановить жестокие акции протеста в регионе, сообщает Associated Press.

fonday.ru Арест

По словам генерального инспектора Сиеды Даваиды Муджтаба Джиллани, аресты проводились в течение прошедших двух недель, чтобы положить конец акциям протеста, уже ставших причиной гибели 55 мирных жителей и двух сотрудников правоохранительных органов.

В индийской части Кашмира введены усиленные меры безопасности, а также комендантский час, после того как в результате убийства 8 июля популярного командующего мятежников в регионе начались наиболее интенсивные за последние годы акции протеста против властей Индии.

Напомним, конфликт вокруг Кашмира не утихает с 1947 года, когда Великобритания отказалась от своих прав на Индию. Сепаратисты добиваются независимости индийской части области или присоединения его к Пакистану.