Красногорск, 8 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В ночь на 8 августа на Подмосковье обрушилась очередная волна непогоды: гроза с молнией и сильными порывами ветра обесточила несколько населенных пунктов и затопила ряд городских улиц. Тем временем специалисты только сейчас смогли подсчитать ущерб, нанесенный предыдущим ударом стихии 14 июля. По данным пресс-службы Российского центра защиты леса, площадь пострадавших лесных насаждений составляет около 986,4 га, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. После грозы

К началу августа специалисты Центра обследовали насаждения в Нестеровском, Рузском, Таракановском и Чепелевском лесничествах, расположенных в наиболее пострадавших от урагана 14 июля районах Московской области — Можайском, Рузском и Одинцовском.

Наибольшие площади лесов, поврежденных непогодой, были зафиксированы в Рузском (334,3 га) и Чепелевском (452 га) лесничествах. Площадь пострадавших насаждений составляет 986,4 га, однако работы по обследованию погибших участков леса продолжаются.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель центра мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Антон Хлынов, такая потеря лесного фонда не является большой проблемой для природы Подмосковья, так как леса имеют возможность самовосстанавливаться, однако, если в области будет продолжаться работа по системной рубке лесов ради строительных амбиций чиновников, подобные лесные потери будут ощущаться с каждым годом намного острее.

«Ураган — явление природное, и лес в любом случае будет сам восстанавливаться после ветровалов и лесное хозяйство знает, что с этим делать. Ничего страшного с этим нет. Просто нужно эту ветровальную древесину никуда не увозить, а сделать мульчирование и отставить в лесу для естественного разложения и превращения в полезные вещества для лесной почвы. Не стоит сильно переживать, что почти тысяча гектаров леса была уничтожена ветровалом, нужно переживать, что если дальше уничтожать леса под застройку, то любые природные такие процессы станут чувствоваться острее и больнее», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, 14 июля мощный ливень и ураган нанес существенный урон Можайскому и Рузскому районам Подмосковья, которые оказались в эпицентре стихии. Под удар попали не только жилые строения, но и огромные лесные массивы. Так, в районе Можайского водохранилища были повалены деревья на площади около 40 гектаров.