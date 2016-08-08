Москва, 8 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Участок Замоскворецкой линии московского метрополитена будет временно закрыт 14 августа: на ветке от станции «Белорусская» до «Павелецкой» пройдут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ремонт эскалатора в метрополитене

Отмечается, что на станциях, которые работать 14 августа не будут («Театральная», «Тверская», «Маяковская» и «Новокузнецкая»), запланировано провести замену контактных рельсов, шпал, а также проверку электросистемы. Уже утром 15 августа работа метро будет проходить в обычном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа председатель независимого профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев заявил, что радиационный фон на станциях столичного метро «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» превышает норму на 2 ПДК.