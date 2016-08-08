Москва, 8 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Бюджетный седан Nexia R3 в ближайшее время станет доступен российским покупателям. Кроме того, очередная партия хэтчбэка Ravon R2 находится в пути с 4 августа, говорится на странице официального сообщества бренда Ravon в России в соцсети «Вконтакте».

e-motors.ru Ravon

По данным производителя, Ravon Nexia R3 поступит в продажу «уже совсем скоро», однако указание на точную дату старта продаж отсутствует. Новинка создана на основе хорошо знакомого автолюбителям Chevrolet Aveo, уточняет издание «Колеса».

В России Nexia R3 будет продаваться с четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 107 л.с. Автомобиль снабжен пятиступенчатой механической коробкой передач или шестискоростным «автоматом». Покупателю новинка обойдется в сумму от 379 до 529 тыс. рублей.