Москва, 8 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В России во второй половине июня — июле динамика инфляции оставалась в рамках базового сценария Центробанка РФ, а перспективы увидеть положительные квартальные темпы роста ВВП во II полугодии улучшились, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В России инфляция остается на нисходящей траектории, в том числе благодаря проводимой денежно-кредитной политике. Тем не менее, риски превышения инфляцией цели 4% в 2017 году сохраняются из-за вероятности возврата к потребительской модели поведения в условиях приостановки снижения инфляционных ожиданий, а также неопределенности по конкретным бюджетным параметрам.

Регулятор отмечает, что во II квартале возросла экономическая активность.

Напомним, базовый сценарий ЦБ по инфляции в РФ в 2016 году составляет 5−6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России инфляция в июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составила 3,3%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (8,5%).