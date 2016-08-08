Екатеринбург, 8 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В Свердловской области участились случаи падения детей из окон многоэтажных домов. По мнению специалистов, предпосылками трагических инцидентов могут быть открытые окна и балконные двери во время установившейся на Среднем Урале жаркой погоды, а также оставление детей без присмотра.

fonstola.ru Дети у окна

«Одним из негативных последствий жары является рост в последние месяцы числа несчастных случаев, связанных с падением детей из окон квартир, в том числе, повлекших смерть несовершеннолетних от полученных при падениях травм», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что несчастный случай может произойти, даже если ребёнок будет оставлен без присмотра на непродолжительное время, а москитные сетки на окнах лишь создают иллюзию защиты и не станут препятствием даже для маленького ребёнка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, наличие москитной сетки не стало преградой для полуторогодовалой девочки. Происшествие случилось 11 мая в Серове. Девочка облокотилась на сетку и выпала из окна четвёртого этажа. По счастливой случайности она тогда не пострадала. Москитная сетка, которую выдавила девочка, упала на автомобиль молодого человека, который припарковался рядом с домом. Он вышел из машины и увидел висящую на подоконнике малышку. Парень не растерялся и подбежал к дому и поймал сорвавшуюся девочку. Ребёнок отделался испугом, а молодой человек получил лёгкую травму плеча.

Другой случай, когда удалось спасти выпавшего из окна ребёнка, произошёл в Екатеринбурге на улице Бебеля 4 августа. В тот день женщина забрала четырёхлетнюю дочь из детского садика, а сама была вынуждена уйти на работу, предварительно закрыв двери и окна. Однако девочка сумела открыть окно (а семья проживает на восьмом этаже) и повисла на подоконнике. Её заметили прохожие, а один из мужчин, который выгуливал собаку, бросился на помощь. Несмотря на то, что ему удалось поймать ребёнка, падение с восьмого этажа не обошлось без последствий. У мужчины были диагностировано 14 переломов на руке, а девочка получила ушиб головного мозга и перелом плеча.

В данной истории девочка из-за сложных рабочих графиков отца и матери осталась на несколько часов без присмотра, но трагические случаи происходят даже тогда, когда родители находятся дома. Так, 7 июня в Екатеринбурге по улице Автомагистральной из окна седьмого этажа выпал десятилетний ребёнок-инвалид. От полученных травм ребёнок скончался на месте. Мать мальчика была дома и заснула, после чего произошёл трагический случай. Другой инцидент в Екатеринбурге произошёл через два дня 9 июня. На улице Карауля из окна четвёртого этажа выпал и разбился насмерть восьмилетний мальчик. Мать ребёнка вышла ненадолго из дома, и это время произошла трагедия.

Ещё один несчастный случай произошёл в посёлке Рефтинский с двухлетним ребёнком. Мать малыша отлучилась на кухню, а малыш, оставшийся в комнате, залез на окно и выпал с пятого этажа. Когда мать обнаружила, что её ребёнок выпал из окна она немедленно позвонила в «скорую». Однако, не дождавшись медиков, она взяла на руки ребёнка и поймала на дороге попутку, которая доставила их в больницу. Позже из-за сложности полученных травм медиками было принято решение перевести малыша в детскую больницу в Екатеринбурге.

Также в начале августа поступило сообщение о смерти четырёхлетнего мальчика, который скончался от полученных травм в детской больнице. Ребёнок выпал с балкона дома по улице Комсомольской в Екатеринбурге 1 августа, хотя родители находились в это время дома. Практически во всех случаях отмечается, что трагедии происходили в благополучных семьях, не состоящих на учёте в ПДН и органах социальной защиты.

В связи с этим, специалисты призывают родителей быть более внимательными во время проветривания помещений в жаркое время, а также устанавливать на окна защитные блокирующие системы, которые позволят обеспечить безопасность детей.