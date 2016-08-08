Берлин, 8 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД ФРГ Завсан Шебли заявила 8 августа, что заместитель главы дипломатического ведомства Маркус Эдерер отправится на переговоры в Анкаре, сообщает Associated Press.

Immanuel Giel Несуществующий германо-турецкий флаг

По её словам, Эдерер проведет встречу со своим турецким коллегой, а также посетит парламент страны для оценки нанесенного попыткой военного переворота ущерба.

Шебли также отмечает, что Эдерер «выступит с заявлением, согласно которому, мы [ФРГ] солидарны с Турцией, а также понимаем, перед какой ситуацией стоит Анкара».

В Берлине, тем не менее, дали понять, что при преодолении последствий военного переворота «главенство права должно сохраняться».