Махачкала, 8 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум.



pixabay.com Холи — праздник красок

В Дагестане отменили фестиваль красок Холи, который должен быть состояться в Махачкале 7 августа, передает корреспондент ИА REGNUM. Кинотеатр Cinema Hall отказался предоставлять площадку для проведения праздника после критики общественности. Несколько представителей духовенства и министерства по делам молодежи Дагестана увидели в этом празднике «позорное явление». Подобный праздник не присущ мусульманам и дагестанцам, более того, он присущ чуждой региону религии — индуизму, считают представители духовенства.

Как заявил в своей проповеди имам поселка Ханар Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов, этот праздник не имеет никакого отношения к мусульманам, к дагестанцам, а молодежь на празднике ведет себя слишком развязно.

Имам мечети Сафар в Махачкале Иса-хаджи Гамзатов в своем обращении говорит: «Нас на площадях развращают танцами, потом еще сверху краски какие-то брызгают… Остановитесь, пока Аллах вас не остановил своим гневом».

Сообщение о недопустимости подобного праздника впервые распространил начальник отдела профилактических программ и проектов министерства по делам молодежи Дагестана Микаил Микаилов. «Кто называет себя дагестанцем и дагестанкой — это обращение к вам! Акция «Фестиваль красок», планируемая на 7 августа в Махачкале, — это реально позорное явление, ведь есть масса иных достойных развлечений и полезных занятий. Уверены, здравый рассудок восторжествует у организаторов и участников мероприятия. Обращаемся ко всем вам с уважением и сами уважаем наследие», — написал Микаилов в сети Facebook.

6 августа кинотеатр Cinema Hall распространил сообщение, в котором отказался от предоставления площадки для праздника «в связи с негативным резонансом в обществе». В сообщении говорится, что фестиваль не должен был нести несоответствующий религии и дагестанским нормам характер, он должен был пройти лишь в патриотических рамках.

«Но в связи с негативным резонансом в обществе относительно фестиваля, а также неправильным восприятием цели проведения этого мероприятия, кинотеатр Cinema Hall принял решение отказаться от предоставления площадки, а также от какого-либо участия в нем», — подчеркивается в сообщении кинотеатра Cinema Hall.

Отметим, праздник Холи проходил в 2015 году в Махачкале. Это яркое музыкальное мероприятие, главная традиция которого — обсыпать друг друга разноцветными, легко смывающимися красками Холи.