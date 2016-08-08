Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Председатель петербургского Законодательного собрания и глава городских единороссов Вячеслав Макаров не считает политически ангажированным отказ Территориальной избирательной комиссии №2 зарегистрировать коллегу-депутата Максима Резника кандидатом по одномандатному округу №4 на выборах нового состава городского парламента. Об этом Макаров заявил в понедельник, 8 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Максим Резник

Накануне ТИК №2 отказала Резнику в регистрации на основании превышения установленного законом брака в подписях избирателей. «Партия роста» намерена обжаловать это решение.

«Максим Резник один из самых знаковых и достойнейших депутатов Законодательного собрания. Он зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по 216-му округу, он стоит во главе списка «Партии роста». И поэтому я уверен в его блестящей политической карьере», — заявил Вячеслав Макаров.

По его словам, если бы Резник избрался одновременно в Госдуму и заксобрание, по одному из округов всё равно пришлось бы проводить дополнительные выборы, поскольку совмещать депутатские полномочия на разных уровнях нельзя.

«Поэтому никакие умозаключения здесь допускать не надо. Было принято абсолютно законное решение, никакой политики особой здесь нет», — сказал Макаров.

Секретарь петербургского отделения «Единой России» назвал Резника упорным и настойчивым человеком, обладателем прекрасных деловых и личностных качеств и пожелал ему победы «на выборах разных».

«А уж кем быть — депутатом Госдумы или ЗакСа — он выберет сам», — добавил Вячеслав Макаров.

Напомним, за отказ в регистрации Максима Резника как кандидата в ЗакС по одномандатному округу №4 7 августа проголосовали семь членов ТИК из восьми присутствующих. Против высказался лишь член комиссии от «Единой России» Алексей Лимаренко.

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Комиссия забраковала более 10% проверенных подписей в поддержку Резника, которые парламентарий вынужден был собрать, так как баллотируется от «Партии роста» при поддержке Оксаны Дмитриевой. Сам депутат предпочёл проигнорировать воскресное заседание ТИК. «Партия роста» намерена опротестовывать принятое ТИК решение в Городской избирательной комиссии. Максим Резник считает, что все кандидаты от партии сейчас находятся «в зоне риска».