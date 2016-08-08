Москва, 8 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») и государственное учреждение «Агентство по атомной энергии Боливии» (ABEN) 3 августа в Москве подписали контракт на предварительные инженерные изыскания по проекту сооружения Центра ядерных исследований и технологий на территории многонационального государства Боливии, сообщает пресс-служба компании «Русатом — Международная сеть». Кроме того, в рамках развития проекта сооружения Центра ядерных исследований и технологий между АО «Русатом Сервис» (сервисный интегратор госкорпорации «Росатом») и ABEN был подписан контракт на оценку состояния национальной ядерной инфраструктуры. Как сообщил Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом», подписанные контракты означают важный этап начала практических работ по сооружению центра.

pixabay.com Боливия в цветах национального флага

Росатом как ответственный поставщик уделяет большое внимание вопросу наличия в странах-партнерах необходимых условий для функционирования и развития объектов использования атомной энергии и готов оказать боливийским коллегам содействие в формировании элементов ядерной инфраструктуры Боливии, отметил Комаров. По его словам, в ближайшее время планируется согласовать и подписать генеральный контракт на сооружение Центра ядерных исследований и технологий на территории Боливии и контракт на комплекс услуг жизненного цикла центра.

«Наш институт будет поставлять для Центра ядерных исследований и технологий, соглашение о сооружении которого было подписано на днях между Россией и Боливией, облучательную установку на кобальтовых источниках, предназначенную для облучения медицинской продукции и продукции сельского хозяйства, — рассказал начальник лаборатории АО «НИИТФА» Алексей Часовских. — Это соглашение имеет большое значение для обеих сторон. Боливия с нашей помощью начинает развитие направления, которым до этого никогда не занималась».

«Для нашей страны — это возможность упрочить и подтвердить технологический уровень, поставляя высокие технологии в другие страны и таким образом расширяя свое присутствие на мировом рынке, — отметил эксперт. — Данный проект предполагает не только экспорт технологий, но и обучение персонала и интеллектуальное сопровождение при сооружении центра. Подобных центров в странах Латинской Америки России создавать еще не приходилось, хотя подобный опыт в других странах у Росатома уже есть. Насколько мне известно, боливийская сторона также заинтересована в поставке нами промышленной облучательной установки и возможно двух исследовательских. Использование на базе центра технологии облучения с помощью наших установок пищевых и сельскохозяйственных продуктов для их обработки и борьбы с вредителями и бактериями позволит увеличить сроки хранения продуктов и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции страны. Что, согласитесь, для небольшой, но сельскохозяйственной Боливии является очень важным аргументом в пользу создания такого центра. До сих пор адекватных исследовательских лабораторий, не говоря уже о центре подобного уровня с таким широким спектром решаемых задач, в этой стране не было».

«Кроме сельского хозяйства важной строкой дохода в бюджете Боливии считается горнодобывающая промышленность. И здесь тоже планируется использование ядерных технологий на базе создаваемого Росатомом центра, — рассказал Часовских. — Если не ошибаюсь, в части использования исследовательского реактора планируется создание нескольких лабораторий по материаловедению. Разумеется, мало просто поставить заказчику исследовательскую (образно говоря 200−300-литровая бочка плюс навесное оборудование) и промышленную облучательную (целый мини-завод с собственной инфраструктурой) гамма-установки. Надо еще и научить с ними, да и не только с ними, но и с прочим оборудованием, обращаться. Поэтому обучение и стажировки специалистов — это еще одно направление работы будущего центра. С нашей стороны мы как раз обязуемся и поставить установки, и обучить персонал, который должен научиться решать базовые задачи с помощью наших установок, а не просто их включать и выключать. Мы поможем освоить необходимые методики работы, и, возможно, займемся реализацией совместных проектов по необходимым им направлениям. То есть со своей стороны мы создаем инструмент для решения определенных задач и обучаем специалистов, чтобы они потом могли им пользоваться самостоятельно. Для нас эта работа тоже интересна, так как не сводится просто к поставке гамма-установки, но предполагает и изучение местных потребностей, и совместный поиск решений по их реализации».

«Мы привыкли слышать, что Росатом строит большие АЭС, а вот о создании подобных центров ядерных компетенций говорят мало. Хотя это другое и, на мой взгляд, не менее интересное использование нашего отечественного опыта в атомной отрасли на мировом рынке и расширение спектра наших компетенций. Кроме того, этот центр создается полностью на средства заказчика, что в нынешних непростых экономических условиях немаловажно. И судя по тому, какие серьезные деньги вкладывает Боливия в этот проект, для них он очень важен», — резюмировал эксперт.