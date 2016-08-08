Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Хлебом-солью встретила донская земля венгерскую делегацию, которую возглавил мэр городаТокай Дьёрдь Пошта. В знак укрепления дружеского союза между донскими казаками и венгерскими гусарами в Азове был открыт памятный знак «Сарматское копье», передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Донской казак и венгерский гусар

Булатова Екатерина ИА REGNUM «Сарматское копье»

Как было отмечено на церемонии открытия, памятный знак олицетворяет зарождающееся сотрудничество, станет символом объединения двух народов, напоминанием об общих древних предках, в свое время освоивших обширные территории от излучины Дона до Среднедунайской равнины.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Открытие памятного знака

«Многие страницы в летописи России и Венгрии появились благодаря донцам и венгерским гусарам, чьи опыт и уроки особенно ценны сегодня. Воинствующий дух наших предков мы обратили в состязательный азарт. Культура, спорт и боевые искусства — только для укрепления мира и дружбы между нашими народами», — отметил на церемонии открытия заместитель атамана Всевеликого войска Донского директор ГКУ «Казаки Дона» Сергей Бодряков.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Реконструкторы и юные участники фестиваля выходят на поле боя

Булатова Екатерина ИА REGNUM Крепостной вал. Поле битвы

Булатова Екатерина ИА REGNUM Реконструкторы готовятся к сражению

Представители Венгерского союза сохранения воинских традиций и спортивного развития «Байвиво Мадьярок» побывали на исторической реконструкции «Азовское осадное сидение казаков 1641 года». Неподалеку от Крепостного вала в это время работали площадки, где гости могли выковать звено цепи, примерить одно из самых древних и, без сомнения, самых универсальных обмундирований — кольчугу.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Кузнец кует металл

Булатова Екатерина ИА REGNUM Юные гости фестиваля

Представители этно-археологического комплекса «Затерянный Мир» также любезно предоставили возможность пострелять из лука.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Мастер-класс по стрельбе из лука

Булатова Екатерина ИА REGNUM Казачье подворье

Отметим, что сегодня, 8 августа, венгерская делегация побывала в Семикаракорске, где возложила венки к памятнику австрийским, венгерским и немецким военнопленным — жертвам Первой мировой войны 1914−1918 года. В Константиновском районе венгерские гусары и донские казаки заложат виноградный сад — высадят лозу токайского винограда.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Мемориальная плита на Азовской крепости