Киев, 8 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 8 августа, объявил о начале реализации инициативы по созданию Офиса содействия инвестициям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Офис будет заниматься развитием инвестиционного потенциала Украины, продвигать страну в мире, будет заниматься привлечением топ-международных инвесторов и сопровождением их инвестиций», — пояснил Гройсман.

Премьер Украины утверждает, что новый офис соответствует наилучшему опыту мировых стран — «такая программа действует и сегодня в США, также мы изучали опыт и Литвы, и Польши, и Грузии, и Чехии, и Германии, взяли лучшее, и сейчас будем начинать именно эту работу».

«Цели следующие — мы должны создать точку входа для привлечения инвестиций. То есть тот, кто хочет инвестировать, или там, где мы видим потенциальные возможности любой страны, что она готова инвестировать, мы должны «за руку» привести эти инвестиции. Мы должны их сопровождать, создать нормальный климат для того, чтобы «под ключ» любое производство, любой бизнес-проект был реализован и был успешно реализован… Но это не должен быть какой-то отдельный, еще один институт, который будет заниматься неизвестно чем. Мы должны прийти за теми, кто хочет инвестировать, и помочь им инвестировать. Мы должны обеспечить «под ключ» выполнение всех задач, которые связаны с бюрократическими процессами и разрешительными процедурами, и в конце концов мы должны обеспечить то, чтобы каждый бизнес стал на Украине успешным», — заявил Гройсман.

Согласно его заявлению, Офис содействия инвестициям будет создан до 1 сентября 2016 года как консультативно-совещательный орган при премьер-министре Украины. Также к 1 сентября на утверждение правительства будет представлен директор Офиса.

Отдельно подчеркивается, что американский фонд Western NIS Enterprise Fund согласился оказать организационную и финансовую поддержку.

Кабинет министров также одобрил введение должности правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, который будет координировать деятельность будущего Офиса и отвечать в правительстве за вопросы, связанные с сопровождением инвестиций. Выполнение обязанностей возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову — «которая работает в Министерстве с марта 2015 года, имеет степень магистра государственных финансов Университета штата Индиана и 17-летний опыт работы в инвестиционном секторе — как украинском, так и международном».

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-июнь составил 2 млрд долларов, тогда как за первое полугодие прошлого года этот показатель составлял 1,3 млрд. Чистое увеличение прямых иностранных инвестиций в июне составило 190 млн долларов, при этом большая часть из них была направлена преимущественно в банковский сектор.

Чистый приток средств по финансовому счету составил 136 млн долларов, а в целом за январь-июнь 2016 чистый приток средств составил 547 млн долларов против оттока в размере 1,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов обращает внимание, что по последним данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), за 2014−2015 годы Украине удалось привлечь всего $3,26 млрд., т. е. почти в 4,5 раза меньше, чем за предыдущие два года (2012−2013).

«Доля Украины в глобальном притоке ПИИ в 2015 году составила 0,168%… При этом прирост ПИИ в Украину в 2015 году был обусловлен прежде всего нормативными требованиями НБУ в рамках политики рекапитализации банков. Более 80% ПИИ были направлены в банковский сектор. В свою очередь, реальный сектор ПИИ почти не получал весь прошлый год», — подчеркивает Арбузов.