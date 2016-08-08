Тула, 8 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин стал первым зарегистрированным кандидатом на этот пост. Решение о регистрации Дюмина облизбирком принял 8 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии.

ХВМ Здание Тульской областной администрации

Выборы губернатора Тульской области состоятся в 18 сентября. Выбирать главу региона жители будут впервые за 15 лет — в последние годы губернатор назначался президентом и утверждался областной думой.

Всего на пост губернатора, на данный момент, претендуют шесть кандидатов, трое от партий и трое самовыдвиженцев: Олег Веселов от «Коммунистов России», Олег Лебедев от КПРФ, Николай Огольцов от партии «Пенсионеров за справедливость», а также самовыдвиженцы Алексей Дюмин, Олег Липский, Игорь Степанов.

Документы на регистрацию, помимо Дюмина, сдали Лебедев, Веселов и Огольцов. Прием документов для регистрации официально завершается 8 августа. В течение 10 дней после дня приема документов от каждого из кандидатов избирательная комиссия примет решение о регистрации.

В последний раз прямые выборы главы региона проводились 15 лет назад — в 2001 году. Тогда состоялось два тура: явка в первом составила 50,14%, а во втором — 39,13%. Победителем стал коммунист Василий Стародубцев с результатом во втором туре в 71,44%.