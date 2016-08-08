В состав латвийского батальона НАТО войдут 150 итальянских солдат
Рига, 8 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В состав возглавляемого Канадой батальона НАТО в Латвии (1000 военнослужащих, половину из которых будут составлять канадцы) войдут около 150 солдат из Италии, а с остальными странами все еще ведутся переговоры, сообщает LETA.
Как заявил представитель МИДа Латвии, сейчас «все карты в руках Канады», но она активно контактирует с Латвией и сообщает ей о планируемых вариантах. Процесс переговоров будет идти до осени 2016 года.
В отделе прессы Министерства обороны также сообщили, что пока преждевременно говорить о привлечении экспертов из конкретных стран, потому что руководящим государством является Канада, которая и решит, каких экспертов пригласить. Об участии солдат из конкретных государств в многонациональном батальоне объявляют сами эти государства.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, с целью «удержать Россию от возможной агрессии», лидеры стран НАТО на саммите в Варшаве утвердили размещение четырех многонациональных батальонов в Польше и странах Прибалтики. Их размещение начнется в 2017 году и будет проходить по принципу ротации. Руководство батальоном, который разместится в Польше, взяли на себя США, за литовский батальон будет отвечать Германия, а за эстонский — Великобритания.
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