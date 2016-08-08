Бразилиа, 8 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Падение велогонщицы Аннемик ван Влютен, участвовавшей в заезде на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и сломавшей позвоночник, было записано на видео. 17-секундный видеоролик опубликован на сайте YouTube.

retrophoto.nnm.ru Велосипед

Ван Влютен упала в том месте, где трасса делает резкий поворот. Спортсменка потеряла управление, после чего налетела на бордюр, перевернулась и упала на него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при падении с велосипеда ван Влютен получила тяжелые травмы: у неё диагностированы тройной перелом позвоночника и сотрясение мозга. До падения она боролась за первое место с Маррой Эббот из США.

Врачи оценили состояние спортсменки как стабильное. Сама велогонщица разочарована тем, что упала «после лучшей гонки в карьере».