Посёлок городского типа Кропачево, Челябинская область, 8 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Челябинской области электричка Кропачёво — Аша будет восстановлена. Региональные власти договорились с железнодорожниками за 3,5 млн. рублей возобновить движение пассажирского пригородного поезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Аша.

LxAndrew Электричка

Результатом предварительного решения стали переговоры областных властей с руководством Куйбышевской железной дороги. 21 июля 2016 года. Тогда начальник Куйбышевской железной дороги Сергей Соложенкин направил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому письмо, в котором предложил рассмотреть вопрос восстановления сообщения Кропачево-Аша и включение его в планы развития пригородного сообщения до 2030 года.

По сообщению администрации города Аши, маршрут планируют возобновить с 15 августа, однако еще ведутся переговоры. «В настоящее время идут переговоры. По предварительным данным, стоимость запуска маршрута Кропачево — Аша определена в размере 20−25 млн. рублей. Областным правительством должны будут выделены 3,5 млн. рублей на работу электрички до 2017 года», — сообщил заместитель главы администрации Ашинского района Семен Авраменко.

«Сложность организации транспортного сообщения связана с отдаленностью Аши от областного центра — Челябинска, тогда как Уфа находится ближе — в 80 км. Людям было бы удобно добираться до столицы Башкирии, но у нас в стране стало сложно договориться субъектам федерации», — отметил Семен Авраменко.

Напомним, проблема пригородного сообщения обострилась в Кропачево в 2012 году, когда была отменена электричка, соединяющая рабочий поселок Кропачево с районным центром Аша. По объяснениям местных жителей, автобусное сообщение не выполняет функцию доставки людей из населенных пунктов и полустанков, расположенных вдоль железной дороги. Люди несколько лет терпели и добирались до нужных населенных пунктов на перекладных. 17 июля жители Кропачева вышли на рельсы и преградили путь служебной электричке, развозившей рабочих.