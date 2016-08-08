Москва, 8 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Паралимпийцы сборной России абсолютно «чистые», их пробы проверялись неоднократно. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

PublicDomainPictures Пробирки

«Совершенно внезапно 22 июля мы получили письмо о приостановлении членства ПКР в IPC (Международный паралимпийский комитет), — сказал Лукин. — Мотивом этой приостановки был доклад Макларена (глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен)».

По его словам, в основном обвинения были адресованы российскому олимпийскому движению.

«Я уже запутался о какой цифре идет речь, но выяснилось, что в 28 видах за почти 4 года то ли 35, то ли 20 проб оказались положительными, но куда-то они исчезли», — говорит глава Паралимпийского комитета России.

Лукин добавил, что команде, в которую входит 278 человек, фактически запрещено заниматься своей любимой работой.

«Спортсмены абсолютно «чистые», их пробы проверялись неоднократно, а также проверялись иностранными лабораториями», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил сборную России от Паралимпады-2016 в Бразилии.

Читайте также: ПКР готов доказать абсолютное выполнение антидопинговой программы

Читайте также: WADA поддержало отстранение России от Паралимпиады-2016