Курган, 8 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Государство решает проблемы инвалидов точечно, от случая к случаю, несмотря на хорошую госпрограмму «Доступная среда» и её бюджетное финансирование, считают инвалиды из разных уголков России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил журналист и писатель Игорь Краснов из Екатеринбурга, который с детства вынужден передвигаться на коляске.

kremlin.ru Встреча Дмитрия Медведева с инвалидами. 2011

Поводом для высказываний послужила инициатива министра труда Максима Топилина установить определенные показатели по трудоустройству инвалидов по всем регионам. «И это будет не доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, а доля от инвалидов в трудоспособном возрасте, информация о которых содержится в Пенсионном фонде. По данным о страховых взносах мы сможем отследить, действительно ли они работают или нет», — заявил Максим Топилин. — Надо выстроить работу таким образом, чтобы службы занятости имели полную информацию обо всех инвалидах, которые живут на территории области, и работали с ними».

Кроме того, глава Минтруда заявил о 100-процентной доступности для инвалидов зданий центров занятости населения. Ведь в рамках госпрограммы «Доступная среда» установлено, что к 2020 году доля занятых в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в России должна составить 40%. До этого момента, к примеру, в Курганской области, как и по всей стране, для организаций с численностью работников более 100 человек установлена квота обязательного наличия среди сотрудников инвалидов в размере 4% к среднесписочной численности работников. Что квотирование дает? По данным Пенсионного фонда РФ по Зауралью, по состоянию на январь этого года численность инвалидов в трудоспособном возрасте составила 11,1 тыс. человек. Из них работающих около 3,5 тыс. человек. Из общего числа безработных, соискателей-инвалидов — 8%. По оперативным данным за семь месяцев 2016 года, в службу занятости населения Курганской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 707 инвалидов. Из общей численности обратившихся 0,8% (4 человека) — инвалиды I группы; 23,8% (161 чел.) — II группы инвалидности; 75,4 (542 чел.) — III группы инвалидности.

Зарегистрированы в качестве безработных 596 человек или 84,3% от общей численности обратившихся инвалидов. На 1 августа 2016 года в банке вакансий заявлено 917 рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями (в том числе 903 единицы в счет квоты). То есть предложение работы для инвалидов в Зауралье превышает спрос. Им предлагаются профессии диспетчера, подсобного рабочего, сторожа, упаковщика, контролера КПП, секретаря, делопроизводителя, специалиста по кадрам. Все эти профессии — малооплачиваемые. Более денежные места водителя, учителя, бухгалтера, начальника отдела, юриста — для инвалидов единичны.

Журналист и писатель Игорь Краснов из Екатеринбурга, который с детства прикован к инвалидной коляске, считает, что в вопросах трудоустройства инвалидов много противоречий. Прежде всего, на законодательном уровне. Так, например, в ст. 37 Конституции РФ провозглашается, что «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду», но Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» относит инвалидов к категории нетрудоспособных граждан.

«Сегодня, в период социально-экономической нестабильности, инвалиды в наибольшей степени нуждаются как в социальной поддержке, так и в медицинской помощи и средствах для существования, так как размер пенсии и социальных выплат, в сравнении с нынешними ценами на лекарственные препараты и медицинское оборудование, крайне мал, — поясняет актуальность темы Игорь Краснов. — Конечно, властями что-то предпринимается по решению насущных проблем инвалидов, но эти усилия настолько ничтожно малы и малоэффективны, что большая часть инвалидов в России по сей день остаётся безработной. Так, по некоторым данным, лишь 4,6% (!) всех россиян с инвалидностью имеют работу, в то время как, например, в Великобритании работу имеют 40% людей с инвалидностью, а в США — 24%. Это значит, что уровень безработицы среди инвалидов в России действительно достаточно высок».

Далее инвалид-колясочник Краснов акцентирует внимание на нежелании работодателей принимать на работу инвалида и недоступность объектов инфраструктуры города. И обе эти проблемы носят затяжной характер.

«Правы те, кто считает, что проблема трудоустройства инвалидов имеет системный характер, поэтому её решение также требует комплексных мер на всех уровнях, начиная от федеральных государственных органов и заканчивая органами местного самоуправления и частными фирмами. Данную проблему невозможно решить только с помощью мер административного и нормативно-правового характера, необходимо изменение отношения к проблеме со стороны всего общества в целом», — считает Краснов.

Отметим, что сам Игорь Краснов, будучи инвалидом первой группы, не уповает на службы занятости, скорее, на друзей и близких, которые, видя активное его стремление социализироваться, помогли ему стать редактором трёх частных газет, выпустить книги. Факт, что он неоднократно становился призером и лауреатом писательских и журналистских конкурсов, доказывает, что и прикованный к инвалидному креслу человек способен внести существенный вклад в общество, если занимается делом по душе.

Кроме того, одно лишь квотирование не спасает инвалидов от вынужденного безделья. Что подтверждает, к примеру, прокуратура Ямало-Ненецкого округа, которая в мае этого года сообщала о произволе директора ФГУП «Почта России», не пожелавшей принять инвалида на должность юриста, причем по направлению из службы занятости, так как у соискателя не было якобы нужного стажа работы. Инвалид в суде доказал свою квалификацию, и директора почтового филиала оштрафовали на шесть тысяч рублей. К сожалению, за клеймом «инвалид» начальница не разглядела хорошего специалиста.

Но прежде чем им стать, необходимо получить образование, желательно по призванию. Кстати, служба занятости ЯНАО в конце прошлого года провела опрос, в котором приняли участие 530 незанятых инвалидов трудоспособного возраста. Наибольшая численность опрошенных имеет III группу инвалидности — 62,3%. По уровню профессионального образования респонденты распределились следующим образом: 48,7% — не имели профессионального образования, 36,6% — имели среднее профессиональное образование, 14,7% — имели высшее образование.

В ходе опроса 426 инвалидов (или 80,4%) указали, что нуждаются в трудоустройстве, из них 33,1% ищут работу более года. При этом 120 инвалидов (28,2%) желают работать на специализированном предприятии для инвалидов. Наиболее востребованные профессии среди опрошенных инвалидов — сторож-вахтер, оператор ЭВМ, бухгалтер, администратор, уборщик, гардеробщик. Около 10% опрошенных инвалидов готовы работать по любой предложенной профессии, подходящей им по состоянию здоровья. Изъявили желание пройти профессиональное обучение 220 (41,5%). И главное: хотят открыть собственное дело 10 инвалидов (1,9%).

За самозанятость инвалидов, за помощь в самостоятельном становлении на трудовом рынке, за расширение полномочий НКО в контроле над исполнением госпрограмм ратует председатель Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг», заместитель председателя Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Хрястунова. «Показатели измерения эффективности программы «Доступная среда» нужно корректировать. Необходимо делать ставку не на статистику, дотягивание до процентов, а на реальное положение дел, — акцентирует Анна в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. — Необходимо обратить внимание на развитие предпринимательских инициатив среди людей с инвалидностью. Они трудоустроят себя, будут полезны территории в ее экономическом развитии и не побоятся взять к себе на работу других людей с инвалидностью».

Отмечу, что Анна инвалид-колясочник с детства, что не помешало ей получить два вузовских диплома — педагога и юриста. И стать общественным деятелем.

«Многое зависит от общественных организаций в помощи инвалидам. Как пример, шесть лет парень с третьей, несложной группой инвалидности, с двумя высшими образованиями стоял на учете в службе занятости. И ему не могли предложить работу, но когда он обратился в региональную общественную организацию, сообща с соратниками по ограниченным возможностями вопрос удалось решить. Через Пенсионный фонд лучше отслеживать, реально ли инвалид работает, получает ли зарплату, и какую. Мы должны уйти от понятия «инвалиды — дешёвая рабочая сила и низкоквалифицированный труд». Правильно, что обратили внимание на трудоустройство молодых инвалидов и стопроцентную доступность центров занятости для всех категорий инвалидов. Кроме того, большой процент трудоустроенных получается от специализированных предприятий инвалидов. Ориентир должен быть на свободный рынок труда. Но я бы ещё добавила особенно людей с инвалидностью первой группы ‑ и выделила бы их отдельно. Так как в основном показатель получается за счёт трудоустройства инвалидов третьей группы. Немаловажно отслеживать и то, как оборудованы рабочие места, действительно ли инвалиды на них работают, а не просто получают зарплату, а закуплено оборудование на организацию за счёт субсидии по трудоустройству, и им работник с инвалидностью не пользуется в своей деятельности. Такое тоже возможно. Тут необходим общественный контроль: он поможет государству выявить, насколько эффективно использованы его субсидии», — резюмировала эксперт.