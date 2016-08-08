Катманду, 8 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Семь человек, находившихся на борту вертолета, разбившегося в Непале, погибли 8 августа, сообщает France Press.

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С вертолетом компании Fishtail Air, перевозившим шесть пассажиров, в том числе грудного ребенка, была потеряна связь приблизительно через 30 минут после вылета из округа Горкха.

«На борту вертолета находилось пятеро взрослых и один грудной ребенок, а также пилот», — заявил сотрудник авиакомпании Камеш Шивакоти.

«Выживших нет», — добавил он. «Без расследования мы не можем установить причины происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM вертолет пропал 8 августа. Он был направлен в деревню для эвакуации заболевшей беременной женщины. Связь с экипажем была потеряна приблизительно в 16 км от столицы страны Катманду.