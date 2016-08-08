Чита, 8 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В правительстве Забайкальского края накануне предстоящих выборов губернатора и депутатов Государственной Думы продолжаются кадровые перестановки. На этот раз глава Забайкалья Наталья Жданова поручила врио министра территориального развития края Виктору Паздникову решить вопрос по отстранению от занимаемой должности руководителя краевого Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Обсуждение работы регионального отделения фонда состоялось в ходе рабочего совещания с участием главы региона Натальи Ждановой, врио первого заместителя председателя правительства региона Александра Кулакова и врио министра территориального развития края Виктора Паздникова.

Виктор Паздников отметил, что имеются проблемы в собираемости оплаты за капремонт и качестве произведенных ремонтных работ. Наталья Жданова подчеркнула, что поступает огромное количество жалоб на работу Фонда капитального ремонта в Забайкальском крае.

«Мы получаем отрицательные отзывы, как со стороны управляющих компаний, так и от жителей края через общественную приемную. Мы вынуждены констатировать отсутствие положительной динамики в деятельности данного учреждения. Эту тему неоднократно поднимали забайкальские журналисты», — уточнила глава региона.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Наталья Жданова поручила Виктору Паздникову в недельный срок решить вопрос по отстранению от занимаемой должности руководителя Фонда капитального ремонта в Забайкальском крае и назначению нового руководителя. Напомним, генеральным директором краевого Фонда капитального ремонта многоквартирных домов является Евгения Кирсанова.

Стоит отметить, что с начала августа в правительстве Забайкалья состоялся ряд кадровых перестановок. В частности, отставки и назначения произошли в краевом министерстве финансов, министерстве территориального развития края, региональной Гослесслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос качества капитального ремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья стал «роковым» для губернатора Забайкалья Константина Ильковского и привел к его отставке в феврале 2016 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Ильковского связана с плохой финансовой дисциплиной, а также из-за невыполнения обязательств региона по переселению граждан из аварийного жилья.