Москва, 8 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Проект уполномоченного банка в сфере строительства, который разрабатывает Минстрой, поможет навести порядок на рынке первичной недвижимости, исключив случайных игроков и рискованную политику строительных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил адвокат, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия юристов рынка недвижимости» Олег Сухов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

«Возможность контролировать направление и расход привлекаемых от дольщиков средств по точному и целевому назначению, вводить обременения на данные средства, и обеспечения на возводимые объекты недвижимости, содержать минимальную финансовую подушку для «слабых» застройщиков и разоряющихся инвестиционных проектов, выделять средства на перспективные строительные площадки — все это способно позволить не просто выправить рынок первичной недвижимости, но и навести на нем порядок, исключив случайных игроков и непродуманную, рискованную политику строительных компаний«, —заявил Сухов.

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Необходимость привлечения банковского сектора на рынок первичной недвижимости возникла еще к середине 2000-ых годов, «когда явно и окончательно проявились все недостатки деятельности строительных компаний, использовавших серые, а порой и криминальные схемы взимания денежных масс с населения«, и уводящих активы «на подставные организации для обналичивания средств», — подчеркнул адвокат.

В попытке исправить возникшую ситуацию в 2005 году государством был принят федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», указал юрист. Однако, по его словам, время показало, что одного закона для столь сложных отношений недостаточно.

«Проблемы продолжались: стройки вставали, застройщики банкротились, обманутые дольщики плодились, ответственных за происходящее не находилось. Нужен был другой механизм давления на рынок первичного жилья и строительные компании — финансовый», — пояснил Сухов.

В то же время при всех преимуществах, которые открываются в случае появления уполномоченного банка в сфере строительства, претензии ФАС и Минфина к Минстрою по поводу рисков, связанных с «монопольным» статусом такой финансовой организации, абсолютно оправданы, подчеркнул адвокат: «Монополия, чего бы она ни касалась — объективно опасна и недопустима. Направлена она всегда только на извлечение выгодного для себя приоритетного положения, а потому рано или поздно приводит не к решению поставленных задач, а к простейшему зарабатыванию и внешней показухе».

»Под ее исключением (исключением монополии) антимонопольное законодательство и судебная практика понимают не просто передачу одинаковых полномочий более, чем в одни руки, но передачу таковых значительному кругу лиц, деятельность которых, в том числе при групповом сговоре, не способна повлиять на рынок и других игроков на нем, выступающих в том числе в одиночку», — подчеркнул Сухов.

Напомним, 8 августа газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Минстрое сообщила о том, что ведомство продолжает работу над концепцией уполномоченного банка в сфере строительства, несмотря на критику проекта со стороны Минфина и Федеральной антимонопольной службы. Минфин и ФАС высказали опасения в связи с перспективой монополизации уполномоченным банком расчетов в сфере долевого строительства. Отмечается, что Минстрой учел критические замечания и, вероятно, представит свою обновленную концепцию уже осенью этого года.

Новый уполномоченный банк, через который будут выделяться средства отраслевых фондов, призван задавать стандарты в сфере обслуживания расчетов застройщиков, которые привлекают средства дольщиков, создавать новые кредитные продукты, работать с ипотечными бумагами Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Главным претендентом на роль уполномоченного банка называли «Российский капитал».

Идея создания уполномоченного банка в сфере строительства была предложена 29 апреля первым вице-премьером Игорем Шуваловым на коллегии в Минстрое. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поддержал предложение, подчеркнув, что создание государственного компенсационного фонда долевого строительства, в частности, позволило бы решить проблему обманутых дольщиков.