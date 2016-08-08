Ярославль, 8 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. МУП «Спецавтохозяйство» города Ярославля обвинили в нарушениях правил обращения с опасными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в 2015—2016 гг. в процессе осуществления деятельности предприятия образовывались отходы I, II, III, IV классов опасности. К таковым отнесены ртутные лампы, в том числе разбитые, и отходы, содержащие ртуть, аккумуляторная серная кислота, свинцовые аккумуляторы, автомасла, остатки дизельного топлива, а также отработанные покрышки, стальной лом, отходы полипропилена и др.

При этом в нарушение требований законодательства предприятие не вело учет отходов и по итогам 2015 года вовремя не предоставило отчет об обращении с ними в управление Росприроднадзора по Ярославской области. Кроме того, САХ допускал до управления мусоровозами водителей, не прошедших профессиональную подготовку на право работы с опасными отходами.

В результате в отношении главного инженера МУП «САХ» возбуждены административные дела по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации). Дела направлены на рассмотрение в региональное управление Росприроднадзора.